Global Dijital Banka lideri EQIBank tarafından desteklenen DeFi projesi EQIFi, Mobil uygulamasını ve Metaverse'deki varlığını duyurdu.

EQIFI'nin yerel tokenı olan EQX, DeFi hizmetlerinde indirimler ve platformdaki kullanıcılar için daha yüksek faiz oranları gibi birçok avantaja sahiptir. EQX, Pancakeswap, Uniswap, Gate.io ve dünyanın en büyük 5. kripto borsası olan Kucoin'de listelenmiştir. 7 Nisan 2022'de, mevcut tüm EQIFi ürünlerine ve hizmetlerine erişim ve eşler arası (P2P) ücretsiz transferler içeren mobil uygulaması piyasaya çıkıyor.

EQIFi, Merkezi Finans (CeFi) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) arasındaki boşluğu doldurarak kullanıcılara her iki dünyanın da en iyisini sunar. EQIFI, EQIBank'ın bankacılık çözümlerinden güç alan ürün grubunu geliştirmeye devam ediyor.

Türk kökenli EQIFi CEO'su Bülent Brad Yaşar, geçtiğimiz günlerde "EQIBank, en büyük üç kripto borsasından ikisine bankacılık yapıyor" dedi ve "Listelemeyi planladığımız bu borsalarla iyi ilişkilerimiz var" dedi.

EQIFi ayrıca küresel bir doğrulayıcı, araştırmacı ve geliştirici topluluğu tarafından desteklenen açık kaynak protokolü Tezos (XTZ)ile faiz getirisi ve borç alma uygulamaları için için stratejik ortaklık kurmuştur.

EQIFi artık kullanıcılarına banka ve kredi kartları sunuyor. Bir EQIFi kredi kartı ile dünyanın her yerinden ödeme yapabilir ve paranıza erişebilirsiniz. EQIBank'ın Global Kredi Kartının limiti yoktur ve sektördeki en iyi oranlardan biridir.

EQIFi, metaverse'de şubeler açan ilk DeFi platformudur. EQIFi, farklı metaverse blok zincirlerini birbirine bağlayarak DeFi'yi sorunsuz bir şekilde kullanıcılara sunar.

EQIFi son olarak Polkacity ile ortaklık kurdu ve EQIFi NFT Kartlarını Polkacity ile tanıttı. Kullanıcılar, EQIFi platformu aracılığıyla Polkacity'ye kripto getirebilir ve bunu oyun içinde kullanabilir. Ayrıca metaverse'de para kazanabilir ve gerçek dünyada kullanabilir.

EQIFi & Polkacity kullanıcılarına özel, sadece 2000 adet ile sınırlı sayıda EQIFi Card NFT satın alabilirsiniz. Polkacity kullanıcıları ücretsiz bir EQIBank hesabı ve gerçek EQIFi kartı (KYC/AML geçtikten sonra) alabilirler. Polkacity kazançları, EQIFi kartı aracılığıyla gerçek dünyada harcanabilir. Oyun içi EQIFi şubeleri aracılığıyla Polka City içinde bankacılık ve DeFi işlemleri gerçekleştirilebilir.

Son bir ayda kullanıcı sayısını %90 artıran EQIFi'nin, ilk kez bir bankanın kripto sektörüne girmesini sağladığı için Defi sektöründe lider olması bekleniyor. Yakında EQIFi " Metaverse'ün Bankası" olarak görülecektir.

EQIFi hakkında daha fazla için tıklayın.

Haberler.com - Advertorial Haberler