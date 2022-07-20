Glenn Nyberg kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi ülkenin hakemi? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir?

Glenn Nyberg kimdir? Glenn Nyberg kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi ülkenin hakemi? Glenn Nyberg ile ilgili bilgiler sizlerle...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Bugünkü maçın hakemi Glenn Nyberg 'dir.

GLENN NYBERG KİMDİR?

Glenn Nyberg (12 Ekim 1988 doğumlu) İsveçli bir futbol hakemidir. 2008'de profesyonel hakem oldu, 2013'ten beri Allsvenskan hakemi ve 2016'dan beri FIFA'nın tam uluslararası hakemi. Nyberg, Allsvenskan'da 134, Superettan'da 22 ve 2019 itibariyle 44 uluslararası maçta hakemlik yaptı.