İki kez Oscar ödülü kazanan İngiliz oyuncu Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kullanıcılar tarafından Glenda Jackson kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Peki, Glenda Jackson kimdir? Glenda Jackson kaç yaşında öldü? Glenda Jackson öldü mü, nasıl öldü? İşte detaylar...

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti. Glenda Jackson hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Glenda Jackson kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Peki, Glenda Jackson kimdir? Glenda Jackson kaç yaşında öldü? Glenda Jackson öldü mü, nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

GLENDA JACKSON KİMDİR?

Glenda May Jackson 9 Mayıs 1936 tarihinde dünyaya geldi. Birleşik Krallık İşçi Partisi mensubu politikacı ve oyuncudur. İlk kez 1992 yılında parlamentoya giren Jackson, 2015 yılına kadar Hampstead ve Kilburn seçim bölgesini temsil etti.

Glenda, film kariyeri boyunca Women in Love (film) (1970) ve A Touch of Class (film) (1973) filmleri ile iki kez En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü kazanmıştır. 15 Haziran 2023'te 87 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.