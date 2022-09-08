Bugün TRT 1'de Gizli Sayılar filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Gizli Sayılar nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli Sayılar nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Gizli Sayılar, Theodore Melfi tarafından yönetilen ve Melfi ile Allison Schroeder tarafından Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan biyografik drama filmi. Gizli Sayılar konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Sayılar filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

GİZLİ SAYILAR KONUSU NEDİR?

Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) ve Mary Jackson (Janelle Monáe) tarihin anlatılmayan hikâyetlerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktadırlar. Uzay bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyonlarındaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımlarıyla olacaktır.

GİZLİ SAYILAR OYUNCULARI KİMLER?

Taraji P. Henson, Katherine Goble Johnson

Octavia Spencer, Dorothy Vaughan

Janelle Monáe, Mary Jackson

Kevin Costner, Al Harrison

Kirsten Dunst, Vivian Mitchell

Jim Parsons, Paul Stafford

Glen Powell, John Glenn

Mahershala Ali, Jim Johnson

GİZLİ SAYILAR NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Gizli Sayılar, Theodore Melfi tarafından yönetilen ve Melfi ile Allison Schroeder tarafından Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan biyografik drama filmi. Film Uzay Yarışı'nı kazanmak için NASA'ya yardım eden Afro-Amerikan matematikçi kadınların hikâyesini anlatmaktadır.

Filmin temel çekimleri Mart 2016'da Atlanta'da başladı ve Mayıs 2016'da son buldu. 20th Century Fox tarafından 25 Aralık 2016'da gösterime sokuldu. 89. Akademi Ödülleri'nde 3 adaylık elde eden film, 74. Altın Küre Ödülleri'nde de 2 adaylık elde etti.