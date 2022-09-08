Gizli Sayılar filminin konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncularını ve konusu merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gizli Sayılar filmi konusu nedir? Gizli Sayılar oyuncuları kim?

Gizli Sayılar, Theodore Melfi tarafından yönetilen ve Melfi ile Allison Schroeder tarafından Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan biyografik drama filmidir. Peki, Gizli Sayılar filmi konusu nedir? Gizli Sayılar oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

GİZLİ SAYILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sovyetler Birliği'nin 1957'de Sputnik I ile Yuri Gagarin'i uzaya göndermesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle NASA üzerinde yörüngeye bir astronot gönderme konusundaki baskısını iyice arttırmıştır. Uzay Araştırmaları Birimi'nin başındaki Al Harrison, aralarında siyah kadın matematikçi Katherine Goble Johnson'ın da aralarında bulunduğu özel bir ekip kurar. Matematik dehası Johnson ile birlikte bir başka matematikçi Dorothy Vaughan ve mühendis Mary Jackson, çalıştıkları kurumda karşılaştıkları bütün ayrımcı kurallara rağmen, Amerika'nın uzaya insan gönderme araştırmalarında hayati öneme sahip olacak, birçok önyargıyı yıkmayı başaracaklardır.

GİZLİ SAYILAR OYUNCULARI KİMLER?

Taraji P. Henson, Katherine Goble Johnson

Octavia Spencer, Dorothy Vaughan

Janelle Monáe, Mary Jackson

Kevin Costner, Al Harrison

Kirsten Dunst, Vivian Mitchell

Jim Parsons, Paul Stafford

Glen Powell, John Glenn

Mahershala Ali, Jim Johnson

GİZLİ SAYILAR KÜNYE

Gizli Sayılar, Theodore Melfi tarafından yönetilen ve Melfi ile Allison Schroeder tarafından Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan biyografik drama filmi. Film Uzay Yarışı'nı kazanmak için NASA'ya yardım eden Afro-Amerikan matematikçi kadınların hikâyesini anlatmaktadır.

Filmin temel çekimleri Mart 2016'da Atlanta'da başladı ve Mayıs 2016'da son buldu. 20th Century Fox tarafından 25 Aralık 2016'da gösterime sokuldu. 89. Akademi Ödülleri'nde 3 adaylık elde eden film, 74. Altın Küre Ödülleri'nde de 2 adaylık elde etti.