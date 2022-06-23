Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Tufan kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Tufan 'İdris Nebi Taşkan' kimdir, kaç yaşında? Tufan Koşuoğlu kimdir?

GİZLİ SAKLI TUFAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Tufan karakterini "İdris Nebi Taşkan" canlandırmaktadır.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan (d. 18 Ağustos 1997, Beyoğlu, İstanbul) Türk oyuncu ve basketbolcu.

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı yapımlar:

2022- Gizli Saklı - (Tufan) (Yardımcı oyuncu)

2021 - Baht Oyunu - (Rüzgar Akcan) (Başrol oyuncusu)

2019-2020 - Zalim İstanbul (Civan Yılmaz) (Yardımcı oyuncu)

2019 - Özgür Dünya (Sinema Filmi) (Başrol oyuncusu)

2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları (Yasin) (Yardımcı oyuncu)

2016 - Arkadaşlar İyidir (Eren) (Başrol oyuncusu)

2015-2016 - Poyraz Karayel

2014 - Muhteşem Yüzyıl

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