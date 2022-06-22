Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Tarık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Tarık 'Tardu Flordun' kimdir, kaç yaşında? Tarık Koşuoğlu kimdir?

GİZLİ SAKLI TARIK KİMDİR?

Gizli Saklı dizisinde Tarık Koşuoğlu, Nehir Koşuoğlu'nun eşidir. Nehir ve Tarık'ın yeni komşuları Yaz ve Levent oldu.

TARIK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Tarık karakterini "Tardu Flordun" canlandırmaktadır.

TARDU FLORDUN KİMDİR?

Tardu Flordun (d. 25 Mayıs 1972, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Tardu Flordun, 25 Mayıs 1972'de Ankara'da doğdu. Babası ünlü oyuncu Macit Flordun'dur. 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu. 1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev almış, "Hamlet" ve "Roberto Zucco" adlı oyunlarda başrol oynamıştır. Flordun 1998'de Leoparın Kuyruğu adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte oynadı. 2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna başladı. 2002'de Efsane, Bir Tatlı Huzur ve İki Oda Bir Sinan dizilerinde yer aldı. Camdan Pabuçlar dizisinde de Kahraman karakterini canlandırdı. 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları Davetsiz Misafir dizisinde ünlü ve çapkın popstar Tarcan rolüyle ekrana geldi. Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen Binbir Gece adlı dizide Kerem İnceoğlu adlı karakteri canlandırdı. Tek Başımıza adlı dizide Başak Köklükaya ve Ahu Türkpençe ile başrolü paylaştı. 2011'de vizyona giren Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan adlı filmde Saylan'ın oğlu Çağlayan'ı ve Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminde Red Kit karakterini canlandırdı.

Rol aldığı diziler:

Gizli Saklı (2022) - Tarık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kaan

Eve Dönüş (Kürşat)

Son Yaz-Balkanlar 1912

Tek Başımıza (Tuğrul)

Sırat (Kenan Emir Sancaktar)

Mükemmel Çift (Bora Başaran)

Parmaklıklar Ardında (Dr. Metin Utku)

Binbir Gece (Kerem)

Davetsiz Misafir (Tarcan)

Bir Varmış Bir Yokmuş (televizyon filmi) (Batur)

Camdan Pabuçlar (Kahraman)

Evdeki Yabancı (Eren)

Efsane (Can)

Aşk Oyunu (Yeni Hayat) (Mert)

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