Gizli Saklı her Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Peki, Gizli Saklı son bölüm izle! Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gizli Saklı 6. bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur'a yalan söylerler ancak Aynur'u ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.Aynur, tek kızının evinden gelinlikle çıkmasını isteyince işler giderek karışır. Tüm bunlar olurken Tarık ve Adem, Levent'in koyduğu dinleme cihazını fark ederler. Yaz ve Levent'in içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaları hiç kolay olmayacaktır.

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE!



GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık, beklenen teklifini yapmak üzereyken odada karşılaştıkları dinleme cihazı ortalığı iyice karıştırır. Levent, ustalıkla dinleme cihazıyla ilgili şüpheleri kendisinden uzaklaştırırken Tarık ve Adem'in aklında dinleme cihazını kimin koyduğuyla ilgili yeni soru işaretleri oluşur. Bu sırada Aynur, ısrarlarına devam ederek kızının kınasını yapar. Düğünü yapmak konusunda da ısrarcıdır. Sadullah amir olanları öğrenir. Tarık'ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz'ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar.

GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!



GİZLİ SAKLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizli Saklı her Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.