Gizli Saklı Pamir / Levent kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Pamir 'Halit Özgür Sarı' kimdir, kaç yaşında? Pamir Ulaş ve Levent Güneş kimdir?
- Güncelleme:
Fox TV'nin sevilen dizisi Gizli Saklı'da oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Pamir Ulaş ve Levent Güneş karakteri oldu. Peki, Gizli Saklı Pamir kimdir? Gizli Saklı Levent kimdir? Gizli Saklı Pamir 'Halit Özgür Sarı' kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Pamir / Levent kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Pamir 'Halit Özgür Sarı' kimdir, kaç yaşında? Pamir Ulaş ve Levent Güneş kimdir?
Pamir 28 yaşında, yakışıklı, özgüvenli ve oldukça başarılı bir genç komiserdir. Organize şubenin birçok gizli operasyonunda yer alır ve hemen hepsini başarı ile tamamlar. Sadullah amir ile aralarında bir baba oğul ilişkisi kurulur. Bu ilişki Pamir için oldukça önemlidir çünkü Pamir'in kendi ailesi ile bağları, henüz ergen denilebilecek bir yaşta kopmuştur. Annesinin babasını aldatmasına daha çocukken şahit olan Pamir, kadınlara güvenmez, onlarla ilişkilerini oldukça yüzeysel tutar. Aile kavramı onun için inandırıcılığını çoktan kaybetmiş bir kavramdır. Yalnız, neredeyse tek kişilik bir hayatı vardır ta ki Sadullah amirin operasyonunda Naz ile beraber yaşamaya başlayana kadar. O artık Pamir Ulaş değil, Yaz Güneş'in kocası Levent Güneş olmuştur.
Gizli Saklı dizisinde Pamir Ulaş ve Levent Güneş karakterlerini "Halit Özgür Sarı" canlandırmaktadır.
Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.
Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.
Rol aldığı yapımlar:
- 2022-günümüz : Gizli Saklı : Pamir Ulaş/ Levent Güneş
- 2021-2022 : Kardeşlerim : Kadir Eren
- 2020 : Kırmızı Oda : Murat Sarsılmaz
- 2019-2020 : Şampiyon : Kerem Yılmaz
- 2018-2019 : Diriliş Ertuğrul : Süleyman Alp
- 2020 : Hakan: Muhafız : Arif
- 2021 : Geçen Yaz : Burak
- Yakında : Özel Ders : Burak