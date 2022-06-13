Gizli Saklı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gizli Saklı dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Gizli Saklı hakkında izleyiciler, Gizli Saklı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gizli Saklı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Gizli Saklı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...
Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gizli Saklı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılıyor?
Dizinin genel olarak İstanbul'da çekildiği bilinmektedir. Gizli Saklı dizisi, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar gibi semtlerde çekilmektedir.
Naz'ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz'ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir'den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu'nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu'nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş'tir.
Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş
Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş
Şebnem Sönmez : Aynur
Şinasi Yurtsever : Namık
İdris Nebi Taşkan : Tufan
Tardu Flordun : Tarık
Ece Dizdar : Nehir
Bülent Emrah Parlak : Talat
Selçuk Borak : Sadullah Komiser
Fulden Akyürek : Günday
Adin Külçe : Ömer
Ersel Şibil : Ferdi