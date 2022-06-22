Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Nehir kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Nehir 'Ece Dizdar' kimdir, kaç yaşında? Nehir Koşuoğlu kimdir?

GİZLİ SAKLI NEHİR KİMDİR?

Gizli Saklı dizisinde Nehir Koşuoğlu, Tarık Koşuoğlu'nun eşidir. Nehir ve Tarık'ın yeni komşuları Yaz ve Levent oldu.

NEHİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Nehir karakterini "Ece Dizdar" canlandırmaktadır.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar (d. 23 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncu ve çevirmendir.

23 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Oyunculuğa 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinin müzikallerinde oynayarak başladı. Ortaokul yıllarında müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuvarı kapsamında sahneye çıktı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde bitirdikten sonra Londra'ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

2008'den beri oyuncusu olduğu DOT Tiyatrosu'nda Alışveriş ve S***ş, Vur/Yağmala/Yeniden, İki Kişilik Bir Oyun, Altın Ejderha gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca DOT için Alışveriş ve S***ş ve Festen gibi oyunların çevirilerini yapmıştır.

Adını 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizisinde duyurdu. İstanbul'da Esir Şehrin İnsanları, Karakol, Al Yazmalım, Şubat, Güneşi Beklerken gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Ardından Onur Ünlü'nün yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Beş Kardeş" dizisinde "Taverna şarkıcısı Şevval" karakterini canlandırdı.

Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır ve hâlâ İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

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