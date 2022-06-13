Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gizli Saklı hangi gün yayınlanıyor? Gizli Saklı dizisi Çarşamba günü mü? Gizli Saklı dizisi yeni bölüm hangi gün?

GİZLİ SAKLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizli Saklı dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

GİZLİ SAKLI DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekranlara gelmektedir.

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş

Şebnem Sönmez : Aynur

Şinasi Yurtsever : Namık

İdris Nebi Taşkan : Tufan

Tardu Flordun : Tarık

Ece Dizdar : Nehir

Bülent Emrah Parlak : Talat

Selçuk Borak : Sadullah Komiser

Fulden Akyürek : Günday

Adin Külçe : Ömer

Ersel Şibil : Ferdi

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