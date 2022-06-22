Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Naz / Yaz kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Naz 'Sinem Ünsal' kimdir, kaç yaşında? Naz Arıca ve Yaz Güneş kimdir?

GİZLİ SAKLI NAZ - YAZ KİMDİR?

Naz 28 yaşında, güler yüzüyle ve pozitif enerjisiyle etrafını aydınlatan bir genç kızdır. Annesi ve dayısı ile beraber mütevazı bir hayat sürer. Babasını küçük yaşta kaybetmesinin etkisiyle annesine oldukça düşkündür. Derslerinde başarılı bir öğrenci olan Naz, çocukluktan beri polis olmanın hayalini kurar. Annesi Aynur'un ise kızı için bambaşka hayalleri vardır. Aynur kızının kendisi gibi hemşire olmasını ister. Fakat annesinin tüm ısrarına rağmen Naz, kendi hayalini gerçekleştirir ve polis akademisinden birincilikle mezun olur. Naz'ın hem akademideki başarısı hem de birkaç yıl önce havaalanındaki bir patlamayı önlemesi organize şubenin en büyük amiri Sadullah'ın dikkatinden kaçmaz ve onu Tarık Koşuoğlu'nun yakalanması için yürüttüğü operasyona dahil eder. Naz Arıca artık operasyonun Yaz Güneş'i olmuştur.

NAZ VE YAZ KARAKTERLERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca ve Yaz Güneş karakterlerini "Sinem Ünsal" canlandırmaktadır.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal (d. 21 Haziran 1993, İzmir), Türk oyuncu. Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün ve Gizli Saklı adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, FOX'ta yayınlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırmaktadır.

Rol aldığı diziler:

2017 : Çoban Yıldızı : Güneş

2017-2018 : Siyah Beyaz Aşk : Gülsüm Aslan

2018-2019 : Kızım : Sevgi Günay Adıgüzel

2019-2021 : Mucize Doktor : Nazlı Gülengül Vefa

2021 : Elbet Bir Gün : Feride / Gizem Kılıçlı

2022- : Gizli Saklı : Naz Arıca/Yaz Güneş

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