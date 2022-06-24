Gizli Saklı Namık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Namık 'Şinasi Yurtsever' kimdir, kaç yaşında? Namık kimdir?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Gizli Saklı'da oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Namık karakteri oldu. Peki, Gizli Saklı Namık kimdir? Gizli Saklı Namık kimdir? Gizli Saklı Namık 'Şinasi Yurtsever' kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Namık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Namık 'Şinasi Yurtsever' kimdir, kaç yaşında? Namık kimdir?
Gizli Saklı dizisinde Namık, Naz'ın dayısıdır ve Aynur'un kardeşidir.
Gizli Saklı dizisinde Namık karakterini "Şinasi Yurtsever" canlandırmaktadır.
Şinasi Yurtsever (d. 16 Temmuz 1973, Erzincan), Türk oyuncu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.
1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2'de beklenen oyuncular arasında yer almaktadır.