Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Namık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Namık 'Şinasi Yurtsever' kimdir, kaç yaşında? Namık kimdir?

GİZLİ SAKLI NAMIK KİMDİR?

Gizli Saklı dizisinde Namık, Naz'ın dayısıdır ve Aynur'un kardeşidir.

NAMIK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Namık karakterini "Şinasi Yurtsever" canlandırmaktadır.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever (d. 16 Temmuz 1973, Erzincan), Türk oyuncu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2'de beklenen oyuncular arasında yer almaktadır.

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