Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi uyarlama mı? Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hakkında bilgiler yazımızda...

GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU NE?

Naz'ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz'ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir'den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu'nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu'nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş'tir.

GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş

Şebnem Sönmez : Aynur

Şinasi Yurtsever : Namık

İdris Nebi Taşkan : Tufan

Tardu Flordun : Tarık

Ece Dizdar : Nehir

Bülent Emrah Parlak : Talat

Selçuk Borak : Sadullah Komiser

Fulden Akyürek : Günday

Adin Külçe : Ömer

Ersel Şibil : Ferdi

GİZLİ SAKLI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmemektedir, hakkında bilgi yoktur. Dizinin senaristi ve yönetmeni Şahin Altuğ'dur.

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