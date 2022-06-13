Gizli Saklı konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi uyarlama mı? Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Gizli Saklı'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gizli Saklı konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi uyarlama mı? Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gizli Saklı dizisi uyarlama mı? Gizli Saklı dizisi kaç bölüm sürecek? Gizli Saklı dizisi yaz sezonu dizisi mi? İşte detaylar...
Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi uyarlama mı? Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hakkında bilgiler yazımızda...
Naz'ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz'ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir'den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu'nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu'nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş'tir.
Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş
Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş
Şebnem Sönmez : Aynur
Şinasi Yurtsever : Namık
İdris Nebi Taşkan : Tufan
Tardu Flordun : Tarık
Ece Dizdar : Nehir
Bülent Emrah Parlak : Talat
Selçuk Borak : Sadullah Komiser
Fulden Akyürek : Günday
Adin Külçe : Ömer
Ersel Şibil : Ferdi
Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmemektedir, hakkında bilgi yoktur. Dizinin senaristi ve yönetmeni Şahin Altuğ'dur.