Gizli Saklı full HD bölüm izle! Gizli Saklı 8. bölüm tek parça izle! Gizli Saklı son bölüm neler oldu?

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GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Namık'a yakalanan Levent ve Yaz düştükleri zor durumdan kurtulmayı başarırlar ama işleri giderek zorlaşmıştır. Bu sırada Tarık'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması olayların seyrini tamamen değiştirir.Levent ve Yaz, Tarıkların yokluğunda Ömer'e göz kulak olma bahanesi ile Tarık'ın odasına bir dinleme cihazı yerleştirirler. Her şey istedikleri gibi ilerlemekteyken sürpriz bir gelişme yaşanır.

GİZLİ SAKLI 8. BÖLÜM FULL HD İZLE!

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

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GİZLİ SAKLI OYUNCULARI

Naz Arıca / Yaz Güneş (Sinem Ünsal)

Pamir Ulaş/ Levent Güneş (Halit Özgür Sarı)

Tarık Koşuoğlu (TARDU FLORDUN)

Talat Gültekin (BÜLENT EMRAH PARLAK)

Nehir Koşuoğlu (Ece Dizdar)

Tufan Koşuoğlu (İdris Nebi Taşkan)

Adem Karatepeli (Emrullah Çakay)

Aynur Arıca (Şebnem Sönmez)

GİZLİ SAKLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizli Saklı dizisi FOX Tv ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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