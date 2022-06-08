Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor? - Haberler

Gizli Saklı dizisi izleyici karşısına her hafta Çarşamba akşamları çıkacak. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Gizli Saklı Oyuncuları arasında yer alan Sinem Ünsal Naz karakterine, Halit Özgür Sarı Pamir karakterine, Tardu Flordun ise Tarık Koşuoğlu karakterine hayat verecek. Peki, Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

GİZLİ SAKLI DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Fox TV

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti:Fox TV'de yayınlanacak olan ve başrollerini Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Gizli Saklı iki gizli polisin hikayesini anlatacak. Bu da nefretle başlayan ve didişmeyle devam eden bir romantik komedi olacak. İki gizli polis büyük bir silah kaçakçısını yakalamak için karı koca rolü yapacak.

Başrol oyuncuları:Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı

Yönetmen:Şahin Altuğ

Senaryo: Şahin Altuğ

GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gizli saklı dizisinde çekim için daha çok, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar gibi ilçelerde bulunuyor.

GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sinem Ünsal - Naz/Yaz

Halit Özgür Sarı - Levent/Pamir

Şebnem Sönmez - Aynur

Şinasi Yurtsever - Namık

Caner Şahin - Emir

İdris Nebi Taşkan - Tufan

Tardu Flordun - Tarık

Ece Dizdar - Nehir

Bülent Emrah Parlak - Talat

Selçuk Borak - Sadullah Komiser

Fulden Akyürek - Günday

Ersel Şibil - Ferdi

Haberler.com - Gündem