Gizli Saklı bitiyor mu, final mi yapacak, neden? 3 Ağustos 2022 Gizli Saklı neden final yapıyor? Gizli Saklı sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek?

Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı bitiyor mu, final mi yapacak? 3 Ağustos 2022 Gizli Saklı neden final yapıyor? Gizli Saklı sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek?

GİZLİ SAKLI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

Fox TV'nin beğenilen yapımlarından olan Gizli Saklı dizisi bugün 3 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde 8. bölümü ile final yapacak. Dizinin reyting nedeniyle final yapabileceği konuşuluyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Her şey daha yeni başlıyor!" #GizliSaklı final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta.

@FOXTurkiye"

Buna göre dizi bugünkü 8. bölümü ile final yapacak.

GİZLİ SAKLI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat bazı kaynaklara göre reytinglerden dolayı dizinin final olacağı düşünülüyor.

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş

Şebnem Sönmez : Aynur

Şinasi Yurtsever : Namık

İdris Nebi Taşkan : Tufan

Tardu Flordun : Tarık

Ece Dizdar : Nehir

Bülent Emrah Parlak : Talat

Selçuk Borak : Sadullah Komiser

Fulden Akyürek : Günday

Adin Külçe : Ömer

Ersel Şibil : Ferdi