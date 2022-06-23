Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Aynur kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Aynur 'Şebnem Sönmez' kimdir, kaç yaşında? Aynur kimdir?

GİZLİ SAKLI AYNUR KİMDİR?

Gizli Saklı dizisinde Aynur, Naz'ın annesidir.

AYNUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Aynur karakterini "Şebnem Sönmez" canlandırmaktadır.

ŞEBNEM SÖNMEZ KİMDİR?

Tevhide Şebnem Sönmez, (d. 5 Haziran 1968, İstanbul); Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Lisedeyken "Pendik Gençlik Tiyatrosunda" ilgi alanını geliştiren Sönmez; "Kartal Sanat Tiyatrosu", Taner Barlas Mim Tiyatrosu gibi topluluklarda oynadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, Dormen Tiyatrosu'nda da çalıştı. Daha sonra TV dizilerinde rol alan Şebnem Sönmez, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde de görev yaptı. Çeşitli ana okulları, ilkokul ve liselerde, drama öğretmenliği ve 1985'te sınıf öğretmenliği yapan sanatçı, Olgun Şimşek'le bir süre evli kaldı. 1991-1993'te kendi okulunda "Yaz Tiyatrosu" adı altında bir ekip kurdu ve bu çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gezi Parkı olayları sırasında hükümete karşı destekle gündeme geldi.

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