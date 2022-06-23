Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kim canlandırıyor, kaç yaşında? Adem Koşuoğlu kimdir?

GİZLİ SAKLI ADEM KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Gizli Saklı dizisinde Adem Koşuoğlu, Tarık Koşuoğlu'nun teyzesinin oğludur. Adem, Tarık'ın yardımcılığını yapmaktadır.

Gizli Saklı dizisinde Adem karakterini "Emrullah Çakay" canlandırmaktadır.

EMRULLAH ÇAKAY KİMDİR?

Emrullah Çakay 17 Aralık 1990 Mardin doğumlu oyuncudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Sahne 367'nin kurucusu ve oyuncusu olarak tiyatro hayatını sürdürmektedir. Kelebekler (2018), Saf (2018) ve Soluk (2019) gibi yapımlarla tanınmıştır.

Rol aldığı yapımlar:

Gizli Saklı

Konteynır Brothers: Hurdalık

Distant Mirror

Doubt

Üç Kuruş

Hamlet

Distant Mirror / Uzak Ayna

50M2

Gün On 4

Çukur

Soluk

Gölgeler İçinde

Söz

Saf

Kelebekler

Haberler.com - Gündem