Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kim canlandırıyor, kaç yaşında? Adem Koşuoğlu kimdir?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Gizli Saklı'da oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Adem Koşuoğlu karakteri oldu. Peki, Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem Koşuoğlu kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kim canlandırıyor, kaç yaşında? Adem Koşuoğlu kimdir?
GİZLİ SAKLI ADEM KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Gizli Saklı dizisinde Adem Koşuoğlu, Tarık Koşuoğlu'nun teyzesinin oğludur. Adem, Tarık'ın yardımcılığını yapmaktadır.
Gizli Saklı dizisinde Adem karakterini "Emrullah Çakay" canlandırmaktadır.
EMRULLAH ÇAKAY KİMDİR?
Emrullah Çakay 17 Aralık 1990 Mardin doğumlu oyuncudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Sahne 367'nin kurucusu ve oyuncusu olarak tiyatro hayatını sürdürmektedir. Kelebekler (2018), Saf (2018) ve Soluk (2019) gibi yapımlarla tanınmıştır.
Rol aldığı yapımlar:
- Gizli Saklı
- Konteynır Brothers: Hurdalık
- Distant Mirror
- Doubt
- Üç Kuruş
- Hamlet
- Distant Mirror / Uzak Ayna
- 50M2
- Gün On 4
- Çukur
- Soluk
- Gölgeler İçinde
- Söz
- Saf
- Kelebekler