Gizli Saklı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Gizli Saklı 7. bölüm fragmanı izle! Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gizli Saklı dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gizli Saklı konusu nedir? Gizli Saklı 7. Fragmanı nasıl izlenir! Gizli Saklı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Tarık, beklenen teklifini yapmak üzereyken odada karşılaştıkları dinleme cihazı ortalığı iyice karıştırır. Levent, ustalıkla dinleme cihazıyla ilgili şüpheleri kendisinden uzaklaştırırken Tarık ve Adem'in aklında dinleme cihazını kimin koyduğuyla ilgili yeni soru işaretleri oluşur. Bu sırada Aynur, ısrarlarına devam ederek kızının kınasını yapar. Düğünü yapmak konusunda da ısrarcıdır. Sadullah amir olanları öğrenir. Tarık'ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz'ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar.