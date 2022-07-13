Gizli Saklı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gizli Saklı 5. bölüm fragmanı izle! Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gizli Saklı dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gizli Saklı konusu nedir? Gizli Saklı 5. Fragmanı nasıl izlenir! Gizli Saklı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur'a yalan söylerler ancak Aynur'u ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.Aynur, tek kızının evinden gelinlikle çıkmasını isteyince işler giderek karışır. Tüm bunlar olurken Tarık ve Adem, Levent'in koyduğu dinleme cihazını fark ederler. Yaz ve Levent'in içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaları hiç kolay olmayacaktır.