Gizli Saklı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gizli Saklı dizisi son bölümde neler oldu?

Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal yer almaktadır. Gizli Saklı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gizli Saklı yeni bölüm fragman çıktı mı?

GİZLİ SAKLI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gizli Saklı bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından 4. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

GİZLİ SAKLI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri sırada Namık dayı ile karşı karşıya gelirler. Namık'ın sitede çalışması işleri giderek zorlaştırırken Talat, Tufan'ın abisinden gizli yapmaya çalıştığı bir iş olduğunu fark eder. Bu durumu Tarık'ı sıkıştırmak için kullanmayı planlarlarken, bir yandan da Namık'ın sitedeki işinden ayrılmasını sağlamaya çalışırlar. Fakat işlerin tam yoluna girmeye başladığı sırada yaşanılan bir sürpriz gelişme her şeyi alt üst eder.

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş : 1-

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş : 1-

Şebnem Sönmez : Aynur : 1-

Şinasi Yurtsever : Namık : 1-

İdris Nebi Taşkan : Tufan : 1-

Tardu Flordun : Tarık : 1-

Ece Dizdar : Nehir : 1-

Bülent Emrah Parlak : Talat : 1-

Selçuk Borak : Sadullah Komiser : 1-

Fulden Akyürek : Günday : 1-

Adin Külçe : Ömer : 1-

Ersel Şibil : Ferdi : 1-

Emrullah Çakay : Adem : 1-

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