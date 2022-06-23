Gizli Saklı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Gizli Saklı 3. bölüm fragmanı izle! Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gizli Saklı dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gizli Saklı konusu nedir? Gizli Saklı 3. Fragmanı nasıl izlenir! Gizli Saklı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık'a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir. Adem, Levent ve Yaz'ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır. Artık her iki tarafın da dikkatleri birbirlerinin üzerindedir. Tarık, Levent ve Yaz'ı yakının da tutup açık vermelerini sağlamaya çalışır ve onlara bir tuzak kurar. Levent ve Yaz bu tuzaktan kurtulmaya çalışırlarken, Namık dayının sitede güvenlik olduğu bilgisi işleri karıştırır.

GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri sırada Namık dayı ile karşı karşıya gelirler. Namık'ın sitede çalışması işleri giderek zorlaştırırken Talat, Tufan'ın abisinden gizli yapmaya çalıştığı bir iş olduğunu fark eder. Bu durumu Tarık'ı sıkıştırmak için kullanmayı planlarlarken, bir yandan da Namık'ın sitedeki işinden ayrılmasını sağlamaya çalışırlar. Fakat işlerin tam yoluna girmeye başladığı sırada yaşanılan bir sürpriz gelişme her şeyi alt üst eder.

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