Gizli Saklı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Gizli Saklı 2. bölüm fragmanı izle! Gizli Saklı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gizli Saklı dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gizli Saklı konusu nedir? Gizli Saklı 2. Fragmanı nasıl izlenir! Gizli Saklı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık'a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir. Adem, Levent ve Yaz'ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır. Artık her iki tarafın da dikkatleri birbirlerinin üzerindedir. Tarık, Levent ve Yaz'ı yakının da tutup açık vermelerini sağlamaya çalışır ve onlara bir tuzak kurar. Levent ve Yaz bu tuzaktan kurtulmaya çalışırlarken, Namık dayının sitede güvenlik olduğu bilgisi işleri karıştırır.

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