Gizli Saklı 2. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler

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Gizli Saklı 2. Bölüm 2. Fragmanı

DailyMotion.com - TV
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Gizli Saklı 15 Haziran Çarşamba FOX'ta!

Gizli Saklı 15 Haziran Çarşamba FOX'ta! ?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

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