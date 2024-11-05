Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 3. bölüm tek parça izleme linki!

Hikayesini Neşe Şen'in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği "Gizli Bahçe" bugün yeni bölümü ile ekrana geliyor. Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 1. bölüm tek parça izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir, Nazlı'yı düştüğü tuzaktan kurtarmaya kararlıdır. Nazlı'nın suçsuz olduğunu ispatlamak ve ona tuzak kuranlardan hesap sormak için harekete geçer. Tek isteği Nazlı ve Memo'nun kavuşmasıyken Nazlı'yı tanıdıkça çok daha büyük bir sır sakladığına emin olur.

Bu sırada kilometrelerce ötedeki bir adam, hepsinin hayatını değiştirecek adımı atmak üzeredir. Memo'nun babası Ateş hayattadır ve ortaya çıkmak için hazırlıklarına başlamıştır. Nazlı'nın büyük sırrı açığa çıkmak üzeredir.

GİZLİ BAHÇE KONUSU NE?

Gizli Bahçe'de, tüm hayatını oğlu Memo'ya adayan Nazlı, Demir'in başlattığı velayet savaşına karşı verdiği büyük mücadele ile ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek dizide Nazlı, kimseye muhtaç olmadan oğlunu büyütmek için elinden geleni yaparken hayatının en büyük savaşına girdiği Demir'le birlikte (Murat Yıldırım) aşkla da tanışacak.

GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI KİM?

Hikayesini Neşe Şen'in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.

GİZLİ BAHÇE NEREDE ÇEKİLDİ?

Fas'ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı.

GİZLİ BAHÇE YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Gizli Bahçe dizisi tamamen kurguya dayanan bir hikayeye sahiptir.

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