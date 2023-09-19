Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gizem Uzuner hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gizem Uzuner'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gizem Uzuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gizem Uzuner hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gizem Uzuner hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gizem Uzuner'in hayatını araştırıyor. Peki, Gizem Uzuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gizem Uzuner hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya'da MT&M College'da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.