Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı?

Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı?

Gündem Haberleri

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan hızlı başladı. Erkan'ın bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddia edildi. Arama motorlarında ise Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı? soruları araştırıldı.

Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı? soruları merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Ekonomi Bakanlığına Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası Başkanlığı görevine ise ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinen 44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan atandı. Peki, Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya'da MT&M College'da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı?

Türkiye'de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmen Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve görevi Kavcıoğlu'ndan devir teslim töreni ile devralan Erkan, ekipte ilk değişikliği yaptı. Ekonomi kulislerine düşen iddiaya göre Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden aldı. Uzuner'in kurumda kalıp kalmayacağı henüz belirsiz.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Gizem Uzuner Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title