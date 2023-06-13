Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan hızlı başladı. Erkan'ın bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldığı iddia edildi. Arama motorlarında ise Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı? soruları araştırıldı.

Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı? soruları merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Ekonomi Bakanlığına Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası Başkanlığı görevine ise ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinen 44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan atandı. Peki, Gizem Uzuner kimdir? Gizem Uzuner görevden mi alındı?

GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya'da MT&M College'da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

2022'DE MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREVİNE ATANMIŞTI

Türkiye'de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

GİZEM UZUNER GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmen Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve görevi Kavcıoğlu'ndan devir teslim töreni ile devralan Erkan, ekipte ilk değişikliği yaptı. Ekonomi kulislerine düşen iddiaya göre Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden aldı. Uzuner'in kurumda kalıp kalmayacağı henüz belirsiz.