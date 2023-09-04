Avrupa Şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından Gizem Örge, mücadelenin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Ardından ise Gizem Örge evli mi, çocuğu var mı? Gizem Örge kimdir? soruları araştırıldı.

A Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Gizem Örge, Avrupa Şampiyonluğu sonrasında duygusal bir açıklama yaptı. Takımın Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Örge, "O kadar çok duygu var ki... Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler" dedi. Ailesine ve Fenerbahçe'ye teşekkür eden Örge, babasına "Baba, buradayım baba" mesajını gönderdi. Peki, Gizem Örge evli mi, çocuğu var mı? Gizem Örge kimdir?

GİZEM ÖRGE EVLİ Mİ?

Gizem Örge,2017 yılında oyuncu Cavit Çetin Güner ile evlenmişti. Çift 2019 yılında ayrıldılar.

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Hatice Gizem Örge (d. 26 Nisan 1993, Ankara), Türk millî voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir. Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır. 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.