Gizem Memioğlu kimdir? Gizem Memioğlu neden öldü, kim öldürdü?
Gündem Haberleri
Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Gelişme sonrası Gizem Memioğlu kimdir ve Gizem Memioğlu neden öldü, kim öldürdü gibi konular merak edildi.
Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, Kastamonu'nun merkez Kuzey Kent Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sonrası cenazesi morga kaldırılan Memioğlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.Peki, Gizem Memioğlu kimdir? Gizem Memioğlu neden öldü, kim öldürdü?
GİZEM MEMİOĞLU KİMDİR?
Gizem Memioğlu Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı'dır
GİZEM MEMİOĞLU NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?
Gizem Memioğlu, Kastamonu'nun merkez Kuzey Kent Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sonrası cenazesi morga kaldırılan Memioğlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.