Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Gizem Koşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gizem Koşar sevgilisi var mı? Miss Turkey Gizem Koşar evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Gizem Koşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gizem Koşar sevgilisi var mı? Miss Turkey Gizem Koşar evli mi? Detaylar haberimizde…

GİZEM KOŞAR SEVGİLİSİ VAR MI?

Gizem Koşar, 18 yaşında Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği 1.sınıf öğrencisidir. Miss Turkey 2022 yarışmasında en iyi 20 finalistinden biri olan Gizem Koşar, 1.81 boyundadır. Gizem Koşar, @giizemkosar kullanıcı adıyla 1.131 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY GİZEM KOŞAR EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Gizem Koşar'ın evli olmadığı bilinmektedir.