Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer hayatı ve biyografisi! Gizem Katmer kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gizem Katmer merak konusu oldu. İşte Gizem Katmer hakkında merak edilen Gizem Katmer kimdir, Gizem Katmer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GİZEM KATMER KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Katmer Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapıyor.

Gizem Katmer, 2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman'ı oynadı.

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