Gizem Katmer kim? Gizem Katmer nişanlısı Gurur Aydoğdu kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı. Oyuncu, nişanından eğlenceli fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki, Gizem Katmer nişanlısı kim? Gizem KatmerGurur Aydoğdukim?

GİZEM KATMER KİM?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki Gizem Katmer, bu aralar Masumlar Apartmanı dizisindeki Neriman karakteriyle ilgileri üzerine çekmektedir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun olan Gizem Katmer,Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

GİZEM KATMER NİŞANLISIGURUR AYDOĞDU KİM?









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