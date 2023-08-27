Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gizem Karaca, vatandaşların merak konusu oldu. Gizem Karaca evli mi? Merak etmekte olan birçok kişi internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki, Gizem Karaca evli mi? Gizem Karaca kimle evli, eşi kim?

Gizem Karaca evli mi? Merak etmekte olan birçok vatandaş tarafından özellikle Gizem Karaca kimle evli, eşi kim? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. İşte Gizem Karaca hakkında merak edilen Gizem Karaca kimle evli, eşi kim? Sorularını bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Gizem Karaca, yıllar önce eşi Kemal Ekmekçi ile Alaçatı'da verdiği görüntüler ile gündeme gelmişti. Peki, Gizem Karaca evli mi? Gizem Karaca kimle evli, eşi kim?

GİZEM KARACA EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve ardından eşi ile birlikte İzmir'e yerleştiği biliniyordu. Buna göre Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendi. İzmir'de yerleştiği evden kareler paylaşan ünlü oyuncu, doğa ile iç içe pozlarını birçok kez sosyal medya üzerinde sevenleri ile paylaşmıştı.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.