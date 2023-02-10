Gizem Harmankaya kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Profesyonel espor oyuncusu Gizem Harmankaya'nın depremde hayatını kaybetmesinin ardından Gizem Harmankaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Gizem Harmankaya kimdir? Gizem Harmankaya ne zaman doğdu? Gizem Harmankaya nereli? İşte detaylar…

GİZEM HARMANKAYA KİMDİR?

Luie kullanıcı adıyla bilinen profesyonel Valorant espor oyuncusu Gizem Harmankaya, 19 Nisan 2001 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Bilgisayar oyunlarını oynamayı seven Gizem Harmankaya, espor kariyerine adım attı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan Gizem Harmankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 8 Şubat'ta yaptığı açıklama ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

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GİZEM HARMANKAYA ESPOR KARİYERİ

Espor kariyerine Zula ile başlayan Gizem Harmankaya, ABB Aski Espor ve İstanbul Fastpay Wildcats takımlarında iki sezon oynadıktan sonra Valorant'a yöneldi. Valorant'ta ilk maçına Eylül 2021'de Galakticos Sirens takımı ile çıktıktan sonra Aralık 2021'de Valstars Gaming Female takımına transfer oldu. Ocak 2022'de ise yeni takım ile anlaşan Gizem, Vivace Vista'ya transfer olurken 10 lig karşılaşmasında yer aldı. Vivace Vista ile son maçına Şubat 2022'de çıkan Gizem Harmankaya, Nisan 2022'de yeni takımı Unknownpros Female ile kariyerine devam etti. Unknownpros Female ile son maçına ise Ağustos 2022'de çıktı ve yeni takımı Turgutlu Belediye Espor'a transfer oldu.

GİZEM "LUİE" HARMANKAYA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER