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Gizem Harmankaya kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Gizem Harmankaya kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Profesyonel espor oyuncusu Gizem Harmankaya'nın Kahramanmaraş depremi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından vefat haberini duyan vatandaşlar "Gizem Harmankaya kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gizem Harmankaya kimdir? Gizem Harmankaya kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde…

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Profesyonel espor oyuncusu Gizem Harmankaya'nın depremde hayatını kaybetmesinin ardından Gizem Harmankaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Gizem Harmankaya kimdir? Gizem Harmankaya ne zaman doğdu? Gizem Harmankaya nereli? İşte detaylar…

Luie kullanıcı adıyla bilinen profesyonel Valorant espor oyuncusu Gizem Harmankaya, 19 Nisan 2001 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Bilgisayar oyunlarını oynamayı seven Gizem Harmankaya, espor kariyerine adım attı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan Gizem Harmankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 8 Şubat'ta yaptığı açıklama ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gizem Harmankaya kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Espor kariyerine Zula ile başlayan Gizem Harmankaya, ABB Aski Espor ve İstanbul Fastpay Wildcats takımlarında iki sezon oynadıktan sonra Valorant'a yöneldi. Valorant'ta ilk maçına Eylül 2021'de Galakticos Sirens takımı ile çıktıktan sonra Aralık 2021'de Valstars Gaming Female takımına transfer oldu. Ocak 2022'de ise yeni takım ile anlaşan Gizem, Vivace Vista'ya transfer olurken 10 lig karşılaşmasında yer aldı. Vivace Vista ile son maçına Şubat 2022'de çıkan Gizem Harmankaya, Nisan 2022'de yeni takımı Unknownpros Female ile kariyerine devam etti. Unknownpros Female ile son maçına ise Ağustos 2022'de çıktı ve yeni takımı Turgutlu Belediye Espor'a transfer oldu.

  • Zula Kadınlar Turnuvası üçüncüsü
  • Zula Kadınlar Ligi 1.Sezon Şampiyonu
  • Zula Kadınlar Ligi 2.Sezon Şampiyonu
  • Zula Kadınlar Ligi 2.Sezon En Değerli Oyuncu (MVP)

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gündem

Valorant Zula Gamegar Gündem Yaşam Haberler

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