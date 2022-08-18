Gizem Bağdaçiçek hangi milli futbolcuyu ifşaladı? Gizem Bağdaçiçek milli futbolcu ifşa ettiği mesaj ne?

Fenomen Gizem Bağdaçiçek Instagram hesabına gelen bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yayılan mesajın milli futbolcuya olduğu iddia edildi. Peki, Gizem Bağdaçiçek hangi milli futbolcuyu ifşaladı? Gizem Bağdaçiçek milli futbolcu ifşa mesajı ne? İşte detaylar…

Onlyfans platformunun fenomenlerinden Gizem Bağdaçiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Bağdaçiçek, kendisine gönderilen bir mesajı Twitter hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan mesajı ünlü milli bir futbolcu tarafından gönderildiği iddia edildi. Peki, Gizem Bağdaçiçek hangi milli futbolcuyu ifşaladı? Gizem Bağdaçiçek milli futbolcu ifşa mesajı ne? Detaylar haberimizde…

GİZEM BAĞDAÇİÇEK HANGİ MİLLİ FUTBOLCUYU İFŞALADI?

Gizem Bağdaçiçek'in takipçileri mesajı atan kişinin profil fotosundan yola çıkarak şahsın, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK MİLLİ FUTBOLCU İFŞA ETTİĞİ MESAJ NE?

Bağdaçiçek'in paylaştığı fotoğrafa bir kullanıcının "Ne zaman görüşeceğiz?" mesajı attığı görüldü.