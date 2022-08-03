Gizem Aslı & Joker - Asla sözleri! 'Asla' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gizem Aslı ve Joker'in birlikte söyledikleri Asla şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Gizem Aslı & Joker - Asla sözleri nelerdir? Gizem Aslı & Joker - Asla şarkı sözleri sizlerle...
Gizem Aslı & Joker - Asla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gizem Aslı - Joker ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Berkay Dal'a aittir.
GİZEM ASLI & JOKER - ASLA ŞARKI SÖZLERİ
Uğraş çabala Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla Asla
***
Uğraş çabala Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla Asla
***
Yeniden kayboldum küstüm yarınlara
Kül oldum her gün yandım hara
Bakmadık ardıma
Güvendiğim dağlara yağdı kar (kal)
Ya da git
Kaderinden olmasın haberin
Dönemem artık zorla geri
Geçmişi yaktım
Koyma yerime hiç kimseyi
Olamam rol modeli
Yorma beni
Boş kadehim
Doldur hadi
Soğuk caddeler de yanından geçip giden yabancılar gibi
Nasıl olsa kalbin acımaz dimi
Göz yaşın akmaz düşemez yere
Zaman durur ve konuşamaz dilin
Keşke tüm her şey başa dönse bi
***
Uğraş çabala Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla Asla
***
Uğraş çabala Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla Asla
***
Geçmiş sen de burada mısın
Orda ki benle aranda nasıl
Her şey aynı desem kızar mısın?
Kafam karışık hem de nasıl
Geçmiş sen de burada mısın
Orda ki benle aranda nasıl
Her şey aynı desem kızar mısın?
Kafam karışık hem de nasıl
***
Uğraş çabala
Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla
Asla
***
Uğraş çabala
Vazgeçme karala
Ama
Kaybetmem deme asla
Asla