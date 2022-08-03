Gizem Aslı & Joker - Asla sözleri! 'Asla' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gizem Aslı & Joker - Asla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gizem Aslı - Joker ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Berkay Dal'a aittir.

GİZEM ASLI & JOKER - ASLA ŞARKI SÖZLERİ

Uğraş çabala Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla Asla

***

Uğraş çabala Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla Asla

***

Yeniden kayboldum küstüm yarınlara

Kül oldum her gün yandım hara

Bakmadık ardıma

Güvendiğim dağlara yağdı kar (kal)

Ya da git

Kaderinden olmasın haberin

Dönemem artık zorla geri

Geçmişi yaktım

Koyma yerime hiç kimseyi

Olamam rol modeli

Yorma beni

Boş kadehim

Doldur hadi

Soğuk caddeler de yanından geçip giden yabancılar gibi

Nasıl olsa kalbin acımaz dimi

Göz yaşın akmaz düşemez yere

Zaman durur ve konuşamaz dilin

Keşke tüm her şey başa dönse bi

***

Uğraş çabala Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla Asla

***

Uğraş çabala Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla Asla

***

Geçmiş sen de burada mısın

Orda ki benle aranda nasıl

Her şey aynı desem kızar mısın?

Kafam karışık hem de nasıl

Geçmiş sen de burada mısın

Orda ki benle aranda nasıl

Her şey aynı desem kızar mısın?

Kafam karışık hem de nasıl

***

Uğraş çabala

Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla

Asla

***

Uğraş çabala

Vazgeçme karala

Ama

Kaybetmem deme asla

Asla