Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in internete düşen cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medyada gündem olan gelişme sonrası Gıyas Güven kimdir? Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven kimdir, merak edildi.

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Güven'in internete düşen görüntüler sonrası Gıyas Güven kimdir? Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven kimdir gibi konular araştırıldı. Peki, Gıyas Güven kimdir?

AĞRI İŞKUR MÜDÜRÜ GIYAS GÜVEN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında Kurumumuza atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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