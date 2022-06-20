eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor'un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor. Peki, Gittigidiyor neden kapandı? Gittigidiyor kimin?

GİTTİGİDİYOR KAPANDI MI?

eBay, Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını açıkladı. 18 Temmuz itibariyle GittiGidiyor'dan satışlar durdurulacak. Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

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