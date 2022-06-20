GittiGidiyor.com, Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından 2001 yılında, İstanbul'da kurulan, alıcı ile satıcıları buluşturan bir e-ticaret sitesi. Peki, Gittigidiyor kapanıyor mu, ne zaman, hangi gün kapanacak? Gittigidiyor neden kapanıyor, resmi açıklama geldi mi?

GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU, NEDEN KAPANIYOR?

eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay'e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırmıştı. 2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

Gittigidiyor'un resmi açıklaması şu şekilde:

"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ve bugün veda zamanı...

eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.

18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."

GİTTİ GİDİYOR NE ZAMAN KAPANACAK?

Gittigidiyor'da 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışveriş yapılabilecek. Bu tarihten sonra site alışverişe kapalı olacak.

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