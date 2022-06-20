Ebay açıklamasında, Ebay'in 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldığı ve şirketi bağımsız bir platform olarak işlettiği hatırlatıldı. Peki, GittiGidiyor kapanıyor mu? eBay Türkiye'den çekiliyor mu? İşte detaylar haberimizde...

EBAY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

eBay, Türkiye'deki iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldı ve bağımsız bir platform olarak yürüttü.

eBay tarafından yayınlanan açıklamada, "eBay, küresel olarak ticari operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu zor ama stratejik kararı pazarda süregelen rekabet dinamiklerine dayalı olarak almıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirket GittiGidiyor'un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor. GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay'e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı. Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar 5 Eylül 2022'ye kadar Hesabım sayfalarına erişebilecekler.

GİTTİGİDİYOR NE ZAMAN KAPANACAK?

Hesaplara 5 Eylül'e kadar erişim sağlanabilecek

Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur."

Haberler.com - Gündem