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Gittigidiyor kapandı mı? eBay nedir? eBay Türkiye'den gidiyor mu?

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Gittigidiyor kapandı mı? eBay nedir? eBay Türkiye'den gidiyor mu?

ABD merkezli küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye'deki faaliyetine son veriyor. Gelişme sonrası eBay nedir? eBay Türkiye'den gidiyor mu ve Gittigidiyor kapandı mı gibi soruların yanıtları merak edildi.

eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor'un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor. Gittigidiyor kapandı mı? eBay nedir? eBay Türkiye'den gidiyor mu?

GİTTİGİDİYOR KAPANDI MI?

eBay, Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını açıkladı. 18 Temmuz itibariyle GittiGidiyor'dan satışlar durdurulacak.

Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

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