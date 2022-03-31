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Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor Türkiye genelinde otoyollar ve köprülerde OGS kullanımı bugün itibariyle sona eriyor.

Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor

İSTANBUL - Türkiye genelinde otoyollar ve köprülerde OGS kullanımı bugün itibariyle sona eriyor. Gişelerde bulunan OGS tabelaları görevliler tarafından kaldırılıyor.

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye genelinde 31 Mart tarihinden itibaren köprü ve otoyollarda OGS kullanımının iptal edileceğini açıklamıştı. Uygulamanın son gününde İstanbul'da gişelerle bulunan OGS tabelaları sökülmeye başlandı. Gece yarısından itibaren OGS gişelerinde yapılan çalışma dron ile havadan görüntülendi.

Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor

Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor

Gişelerde OGS tabelaları sökülüyor

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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