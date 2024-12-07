Girona Real Madrid kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Girona Real Madrid özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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GİRONA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Girona Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

GİRONA REAL MADRİD ÖZET

Girona Real Madrid maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Girona Real Madrid maç özeti linki üzerinden Girona Real Madrid özetine ulaşabilirsiniz.

GİRONA REAL MADRİD ÖZET VİDEOSU

GİRONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMANDI?

Girona Real Madrid maçı 7 Aralık 2024 günü oynandı.

GİRONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Girona Real Madrid maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.