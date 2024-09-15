GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!

Girona ile Barcelona arasında oynanacak olan heyecan dolu futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. La Liga'nın kritik maçlarından biri olan bu mücadele, her iki takımın da sahada göstereceği performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanını canlı tutarken, maçı HD kalitesinde izlemek isteyenler için yayın bilgileri de oldukça önemli. S Sports kanalı, Girona - Barcelona maçını canlı olarak yayınlayacak.

GIRONA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Girona- Barcelona maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLE GIRONA - BARCELONA

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

S Sport Plus'u canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal