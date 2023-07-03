Merak edilen müzik enstrümanları arasında yer alan gırnata hakkında Gırnata nedir? Gırnata nasıl bir enstrüman? Gırnata çalmak ne demek? Merak ediliyor. Peki Gırnata ne demek?

Gırnata nedir? Merak edilen müzik enstrümanları arasında yer alan gırnata hakkında Gırnata nedir? Gırnata nasıl bir enstrüman? Gırnata çalmak ne demek? Merak ediliyor. Peki Gırnata ne demek? Detaylar...

GIRNATA NEDİR?



Gırnata (diğer adıyla klarnet), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.

Klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar:

Ağızlık (Bek)

Fıçı (Barel)

Üst gövde

Alt gövde

Kalak (Pavillon da denir)

Klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar. Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur.

Flüt ve obuada olduğu gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır. 1840 sıralarında "Boehm sistemi" flüte uygulandıktan sonra, Paris Konservatuvarı öğretim üyesi ve klarnetçi Klosé, bu sistemin klarnete de uygun olduğunu görmüş ve Boehm sistemi klarnete uygulanmıştır. Daha sonra farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından bu sistem geliştirilmiştir.