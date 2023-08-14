Girit'teki Samaria Kanyonu, Deprem Sonrası Kapatıldı

Girit Adası'ndaki Hanya şehrinde bulunan Samaria Kanyonu, bölgede meydana gelen depremin kaya düşmesine yol açarak bir İspanyol turisti ağır yaralamasının ardından, geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin bölgede kaya düşmesini tetiklediğini açıkladı. Deprem nedeniyle 16 kilometrelik Samaria yürüyüş parkuru boyunca 600'dan fazla kişi tahliye edildi. Parkurda yürüyüş yapan İspanyol turist, kaya düşmesi nedeniyle ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki turistin sağ bacağının bir kısmının kesildiği ve sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi verildi. Kazanın ardından Hanya şehrindeki Samaria Kanyonu'nun geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.