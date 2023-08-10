Girit Kabağı Tava tarifi! Masterchef Girit Kabağı Tava nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Girit Kabağı Tava hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Girit Kabağı Tava yapmasını istendi. Peki Masterchef Girit Kabağı Tava nasıl yapılır? Girit Kabağı Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Girit Kabağı Tava tarifi! Girit Kabağı Tava nasıl yapılır? Girit Kabağı Tava tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Girit Kabağı Tava tarifi oldu. Peki en güzel Girit Kabağı Tava tarifi nasıldır? Girit Kabağı Tava nasıl yapılır? Girit Kabağı Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Girit Kabağı Tava tarifi! Girit Kabağı Tava nedir, ne demek? Masterchef Girit Kabağı Tava nasıl yapılır? Girit Kabağı Tava hangi ülkenin yemeğidir? Girit Kabağı Tava hangi ülkeye ve yöreye aittir? Girit Kabağı Tava hangi ülkenin yemeği? Girit Kabağı Tava ne demektir? İşte detaylar...

GİRİT KABAĞI TAVA NEDİR, NE DEMEK? GİRİT KABAĞI TAVA HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Girit kabağı tava yemeği, lezzetli ve sağlıklı bir tariftir. Girit kabağı tava Ege mezeleri yemeklerindendir, Ege yöresine ait bir yemektir.

GİRİT KABAĞI TAVA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

3-4 adet girit kabağı (orta boy)

1 büyük soğan

2-3 diş sarımsak

2 domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yarım demet taze nane veya maydanoz

Limon suyu (isteğe bağlı)

GİRİT KABAĞI TAVA NASIL YAPILIR?

Girit kabağını yıkayın, uç kısımlarını kesin ve kabuklarını soyun. Ardından ince dilimler halinde doğrayın.

Soğanı ve sarımsakları doğrayın.

Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğradığınız soğanları ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Ardından sarımsakları ekleyip kokuları çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış domatesleri tavaya ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

Girit kabağını tavanın içine ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyerek karıştırın.

Kabağın suyunu bırakıp çekene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Arada karıştırarak kabağın eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Pişen yemeği ocaktan alın. İnce doğranmış taze nane veya maydanozu yemeğin üzerine serpiştirin. İsterseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Girit kabağı tava yemeği sıcak servis yapın. Pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!