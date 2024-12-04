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Girişimcilerin Karşılaştığı Engellerden İlham Aldı, Çözümüyle Türkiye'yi Dünya Sahnesine Taşıdı

Girişimcilerin Karşılaştığı Engellerden İlham Aldı, Çözümüyle Türkiye'yi Dünya Sahnesine Taşıdı
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Atakan Karataş, girişimcilerin hukuki zorluklarını aşmalarına yardımcı olan projeleriyle TOYP Türkiye Programı'nda ödüle layık görüldü. Şimdi, uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Atakan Karataş'ın hikâyesi, karşılaşılan engellerin nasıl fırsata dönüştürülebileceğini gözler önüne seriyor. Üniversite yıllarında katıldığı bir girişimcilik yarışmasında hukuki destek eksikliği nedeniyle elenmesi, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu deneyim, girişimcilerin yaşadığı hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir vizyon geliştirmesine yol açtı. Bugün, Karataş'ın bu vizyonu, onu Ten Outstanding Young People (TOYP) Türkiye Programı'nda "Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi" kategorisinde ödüle taşıdı.

Karataş, bu başarısını şu sözlerle özetliyor: "Yaşadığım zorluk bana bir kapı araladı. Girişimcilerin benim yaşadığım sorunları yaşamaması için bir çözüm üretmek istedim. Bugün, Legaliz.ai, Yasal.ai ve Legalop.ai gibi projelerle binlerce girişimcinin işlerini büyütmelerine katkı sağlıyoruz. TOYP ödülü, sadece benim değil, bu yolculukta destek verdiğim girişimcilerin başarısının bir yansıması."

Girişimcilerin Karşılaştığı Engellerden İlham Aldı, Çözümüyle Türkiye'yi Dünya Sahnesine Taşıdı

Engellerden Çözüme: Legaliz.ai, Yasal.ai ve Legalop.ai

Karataş'ın girişimcilik ekosistemine en büyük katkılarından biri, yapay zeka destekli Legaliz.ai, Yasal.ai ve Legalop.ai platformları oldu. Bu platformlar, girişimcilerin hukuki uygunluklarını hızlı ve kolay bir şekilde analiz ederek onların işlerini güvenle büyütmelerine olanak tanıyor. Hukukun karmaşıklığını teknolojinin gücüyle birleştiren bu projeler, yalnızca Türkiye'de değil, global ölçekte de büyük yankı uyandırdı.

Legaliz.ai ve Yasal.ai, girişimcilerin hukuki süreçlerde karşılaştığı zorlukları minimuma indirirken, aynı zamanda hukuki hizmetlere erişimi demokratikleştiriyor. Legalop.ai, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere, sözleşme süreçlerini otomatikleştirme ve hukuki dokümanlarını en iyi şekilde yönetme imkanı sunuyor. Legalitycheck ise yasal analizleri otomatikleştiriyor. Karataş'ın hedefi, bu projeleri 1 milyon girişimciye ücretsiz olarak sunmak. "Legaliz.ai, sadece bir proje değil, girişimcilere rehberlik eden bir dönüşüm hareketidir," diyen Karataş, bu hedefiyle ekosistemde önemli bir değişim yaratmayı amaçlıyor.

Girişimcilerin Karşılaştığı Engellerden İlham Aldı, Çözümüyle Türkiye'yi Dünya Sahnesine Taşıdı

Av. Atakan Karataş Kimdir?

Atakan Karataş'ın kariyeri, girişimcilerle hukuk arasındaki uçurumu kapatmayı hedefleyen cesur adımlarla şekillendi. İstanbul Üniversitesi İktisat ve Beykent Üniversitesi İşletme bölümlerinde öğrenim gördüğü sırada katıldığı bir girişimcilik yarışmasında hukuki destek eksikliği nedeniyle elenmesi, onun hayatındaki en büyük dönüşüme kapı araladı. Bu deneyim, girişimcilerin hukuki rehberlik ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayan bir hukuk kariyerine yönelmesine neden oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilişim hukuku, e-ticaret ve kişisel veriler üzerine yüksek lisans yapan Karataş, HarvardX gibi uluslararası programlardan aldığı eğitimlerle global standartlarda bir vizyon kazandı.

Henüz öğrencilik yıllarında, Türkiye'nin ilk öğrenci bazlı hukuk web sitesini kurarak girişimcilerin hukuka erişimini kolaylaştırmaya yönelik projeler başlattı. Ardından, girişimcilerle hukukçuları bir araya getiren ve dünya çapında üyeleri bulunan Startuplegalist platformunu hayata geçirdi. Bu platform, yalnızca bir bilgi ağı değil, aynı zamanda girişimciler için güvenli bir rehber oldu.

Karataş, uluslararası tanınırlığını artıran projeleriyle, Avrupa Birliği'nin yapay zeka düzenlemeleri ve blockchain teknolojisi gibi kritik konularda aktif roller üstlendi. Türkiye'de TÜBİTAK'ın ilk Blokzincir Çalıştayı'na sunduğu önerilerle ülkenin teknolojik dönüşümüne katkıda bulundu.

Kurucusu olduğu Karataş & Partners Law Firm, 6 ülkede faaliyet gösteren, global markalara ve yatırım şirketlerine hizmet sunan bir çözüm merkezi haline geldi.

Legaliz.ai, Yasal.ai, Legalop.ai ve Legalitycheck.com gibi yapay zekâ tabanlı projeleriyle girişimcilere hukuki uygunluklarını analiz etme ve sözleşme süreçlerini kolaylaştırma imkânı sunan Karataş, bu projeleri 1 milyon girişimciye ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor. Karataş'ın liderlik ettiği bu dönüşüm, sadece hukukun değil, aynı zamanda teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlıyor ve gelecek nesiller için bir yol haritası sunuyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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